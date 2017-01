Rituals groeit het hardst van Nederland

De Top 250 Groeibedrijven, die dit jaar voor het eerst verschijnt, toont de Nederlandse bedrijven die van 2012 tot 2016 de meeste groei hebben gerealiseerd. De toptien van de lijst is samengesteld op basis van het aantal nieuw gecreëerde fulltimebanen.

De prijs werd maandag in aanwezigheid van Koningin Maxima uitgereikt tijdens het jaarevent van nlgroeit in Den Haag.

Oprichter Raymond Cloosterman van Rituals zag zijn bedrijf in 16 jaar groeien naar meer dan 500 winkels wereldwijd. Cloosterman over de hoogste notering: „We zijn erg vereerd met deze titel. Het is nooit een doel op zich geweest om hard te groeien maar het is wel een prachtige beloning voor het merk Rituals en de gepassioneerde mensen die er voor en achter de schermen elke dag voor knokken.”

Royal Reesink NV - groothandel in onder meer landbouwwerktuigen, huishoudelijke artikelen en tuinmeubelen - eindigde op de tweede plaats van de lijst met een groei van 906 banen. De derde plek is voor webwinkel Coolblue waar 456 nieuwe banen werden gecreëerd.

De Top 250 Groeibedrijven is gebaseerd op het ScaleUp Dashboard van het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en de Rotterdam School of Management (RSM). Het is een overzicht van bedrijven die aan het begin van de periode minimaal 10 werknemers en/of 5 miljoen euro omzet behaalden.