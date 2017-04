Sinds de lancering van het eerste succesvolle prototype in 2009 is het Tuk Tuk Factory voor de wind gegaan. Vorig jaar rolden er 340 elektrische tuktuks uit de fabriek en had het bedrijf een omzet van €4,3 miljoen. Dit jaar werd bijna €2,5 miljoen opgehaald via de mkb-beurs NPEX.

De milieuvriendelijke driewielers rijden inmiddels rond in meer dan dertig landen, van Amerika tot Nieuw-Zeeland en zelfs in Iran.

Nieuwe fabriek

De huidige productielocatie kan de vraag nauwelijks meer aan en naar verwachting gaat in augustus de nieuwe fabriek in Thailand open. „Ons doel is om de productie te verhogen naar 60 tot 80 wagentjes per maand. We gaan flink investeren in ons team, marketing & sales en productontwikkeling”, vertelt manager en mede-eigenaar Harte.

Volgens de tuktukmaker is elektrisch vervoer de toekomst. De ontwikkeling ervan gaat snel. In Azië groeit dat besef ook. „Wij verwachten dat de gehele driewiel-vraagmarkt in Azië binnen drie jaar vrijwel volledig elektrisch zal zijn. Ook zien we schaarste in het aanbod. Er liggen dus grote kansen”, aldus directeur Roland Vos.

Chinese producten

Het bedrijf uit Diemen voelt zich niet bedreigd door de opkomende competitie, zoals goedkopere Chinese producenten. „Wij redeneren echt vanuit de taxichauffeur. Deze mensen hebben weinig kansen, en je product moet een beter leven voor hen kunnen faciliteren wil je succesvol zijn in deze markt. Veel Chinese producten houden het maar 6 tot 15 maanden uit op de weg. Dat zien ze in grote delen van Azië ook. Daar willen ze geen Chinese voertuigen meer, want het is uiteindelijk gewoon duurder.”

Tuk Tuk Factory heeft een goede relatie met de in 2015 opgerichte Electric Vehicle Association of Thailand. Daardoor trok het bedrijf de aandacht van het Thaise ministerie van Energie.

Thaise premier

Op een van hun evenementen ontmoette Harte de premier van Thailand. Die vroeg waarom ze niet in zijn land verkochten. Harte antwoordde dat de regelgeving nog een probleem was. ,,Daarop haalde de premier zijn minister van Transport erbij en zei: doe daar iets aan.”

Sinds kort is er een type goedkeuring voor de e-tuks, waardoor die de Thaise openbare weg op mogen. ,,Maar nog steeds kunnen ze niet zomaar als taxi worden ingezet. We verkopen aan hotels, resorts en privépersonen. Buiten Bangkok komen echter wel initiatieven op waarbij chauffeurs ons voertuig als taxi mogen gebruiken.”

Vanuit de thuisbasis focust de tuktukmaker nu op groei in Azië. Met de distributeur die onlangs in de arm is genomen, klinken de plannen veelbelovend. „Het was een beetje jammer dat we over de hele wereld konden verkopen, maar niet in onze achtertuin. Nu kan ons eigen personeel onze tuktuks hier in de straten zien rijden.”