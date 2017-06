In zijn televisietijd sprak In het Veld voor het programma Africa Report veel enthousiaste ondernemers, die ‘toevallig ergens in waren gerold’. Stiekem was hij dan altijd een beetje jaloers.

Toen zijn compagnon een duur stabureau moest aanschaffen vanwege rugproblemen en ook zijn vriendin na een nekhernia haar werkhouding moest aanpassen, kwam hij op het idee voor You-Stand en kon hij zijn ondernemersdroom waarmaken.

,,Mijn doel was een betaalbaar product waarmee niet het hele kantoormeubilair voor duizenden euro’s hoeft te worden vervangen. In Amerika zijn er zat alternatieven voor het dure stabureau, maar hier niet.”

Met een meubeldesigner ontwikkelde In het Veld een op het oog simpele houten standaard voor op een bestaand bureau. Na veel zagen en schaven was er een prototype en begon het grote ondernemen: de markt testen, beurzen bezoeken en bouwtekeningen pitchen bij meubelfabrikanten.

,,Ik merkte meteen dat er vraag naar deze oplossing is. Net als met alles wat nieuw is, zagen veel ouderen er niet meteen heil in, maar je ziet de mindset nu omslaan.” You-Stand richt zich inmiddels ook op scholen, hopend dat ook de volgende generatie het belang van staand werken gaat inzien. Momenteel heeft het bedrijf ongeveer 750 bedrijven, instellingen en organisaties als klant en is You-Stand druk bezig het buitenland te veroveren.

Zwitserland is één van de landen waar de standaard gepromoot gaat worden. „Een goede houding leeft daar zeer. Zo worden op kantoren trampolines geinstalleerd om werknemers de juiste houding te geven.”

De website is inmiddels vertaald in het Engels, Duits, Frans en Spaans en de standaard is overal vandaan online te bestellen, in Duitsland en Engeland ook via Amazon en E-bay.

Een Nederlands echtpaar verzorgt de verkoop in Spanje, daar hoeft de kersverse ondernemer niet naar om te kijken. Er komen nu al bestellingen binnen uit het buitenland en In het Veld is tevens in gesprek met distributeurs. Ook scoorde het bedrijf een tweede plek bij de MKB Export Awards.

In het Veld heeft alleen een patent aangevraagd voor Europa, dus daar ligt de focus. ,,Nederlanders werken gemiddeld 7,2 uur per dag zittend en zijn Europees koploper op dat gebied. Grappig dus dat juist wij staande werkplekken verkopen aan het buitenland.”