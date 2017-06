Het tassenconcern uit Kaatsheuvel werd in 1962 opgericht vanuit de schuur van Debbie Mutsaers’ (25) grootouders, haar vader nam het bedrijf op jonge leeftijd over. Na een kantoorbaan bij een aannemer stapte Debbie zelf in 2012 aan boord en drie jaar later stond ze aan het roer. ,,Ik wist eigenlijk altijd al dat ik bij mijn vader in de zaak zou gaan, maar ik wilde het wel zeker weten.”

Onder leiding van de nieuwe generatie is er een hoop veranderd in het bedrijf. Zo was er voorheen geen webshop. Mutsaers: ,,Mijn vader vond dat niet zo nodig en is ook behoorlijk sceptisch over dataprivacy.” Zijzelf besefte dat het bedrijf moest meegaan met de tijd, zeker gezien de ambitie om het buitenland te gaan veroveren. Half oktober 2016 werd de webshop gelanceerd en sinds half juni is de website vertaald.

Dat is ook wel nodig, want Mutsaers heeft geen fysieke winkels. En dat blijft zo. Ooit begonnen opa en oma Mutsaers met een klant: de Hema. ,,Toen werkten we nog niet met het mooie leer van nu en hadden we één model.”

Er ontstond steeds meer vraag naar de tassen en het bedrijf breidde uit naar Amsterdam en andere steden. Sinds 2009 gaan de tassen ook de grens over. Het avontuur begon op een leerbeurs in Milaan, waar het bedrijf in aanraking kwam met allerlei internationale potentiële klanten. Al snel werden de tassen naar Parijs, Denemarken, Japan, Korea en Duitsland verscheept. Later volgden Spanje, Zwitserland en Engeland. En dan was er laatst ineens een aanvraag uit New York dankzij de kracht van social media. Mutsaers: ,,Echt te gek om naar de Verenigde Staten te gaan verschepen, en het ging helemaal vanzelf.”

Wie het model is die de foto heeft geliked, weet Mutsaers niet. Maar ze ontving vlak daarna een email van een grote, overkoepelende modepartij met meerdere winkels en een webshop: een heleboel vliegen in een klap dus. Als dat allemaal goed gaat, wil Mutsaers haar geluk in de rest van de Verenigde Staten gaan beproeven. ,,We hebben niet echt een strijdplan, gewoon aftasten. En binnenkort voor het eerst naar New York.”

Mutsears vindt het grappig om te zien dat orders per land verschillen: ,,Sommige willen grote tassen, andere juist klein. Parijs bestelt veel rood en oranje en andere felle kleuren en om deze klanten te houden moeten we elk seizoen een nieuwe kleur ontwikkelen. New York is juist weer dol op krokodillenleer, hebben we ontdekt.”

Alle generaties van Mutsaers hebben er bewust voor gekozen de productie in Nederland te houden, onder meer vanwege de controle op kwaliteit. Dat bleek een slimme zet, want dat blijkt nu de kracht van het merk. ,,Op deze manier kunnen we snel schakelen en in kleine oplagen maatwerkexemplaren leveren. Mijn doel is om Mutsaers op de wereldkaart te zetten als een merk dat je herkent op straat aan de dokterstas-look.”