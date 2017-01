Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Ferdinand van de Neut verwacht veel van zijn zelf ontworpen fruitvliegjesval: „Een patent is al aangevraagd.”

Hoe is het nu met... Fruit Fly Ninja?

32 min geleden

Amsterdam - Fruitvliegjes zijn een bron van irritatie in veel huishoudens en kantoren. Ferdinand van der Neut ontdekte waarom bestaande vallen niet goed werken en ontwierp een verbluffend simpele oplossing. Twee jaar na de publicatie in DFT Ondernemen kennen ze de Fruit Fly Ninja zelfs in Australië.