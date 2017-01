Vraag & antwoord: Op staande voet

Als een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, dan kan hij dat ontslag niet zomaar weer intrekken, aldus arbeidsrechtjurist Edith van Schie voor XpertHR. Het intrekken van een ontslag op staande voet kan alleen als de werknemer daarmee instemt. Stemt de werknemer niet in, dan is en blijft het dienstverband beëindigd. Als het ontslag op staande voet onterecht is gegeven, dan kan de werknemer in dat geval wel de transitievergoeding, een additionele billijke vergoeding én schadevergoeding van de werkgever vorderen. Bovendien geldt in dat geval een eventueel overeengekomen concurrentiebeding niet meer. Deze topverkoper zou dus zo kunnen overstappen naar de concurrent!

Het op staande voet ontslaan van een medewerker is dus niet zonder risico. Als een werkgever de feiten nog niet op een rijtje heeft, dan doet hij er beter aan om de werknemer eerst te schorsen. Hij kan dan eerst goed uitzoeken wat er aan de hand is.