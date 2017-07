In principe hebben werknemers die staken geen recht op loon. Ze schorten hun verplichting om te werken tijdens een staking op, waardoor zij hun aanspraak op loon verliezen. Ze hebben ook geen recht op een WW-uitkering of bijstandsuitkering over de niet gewerkte uren. Bij stakingen die georganiseerd zijn door een vakbond krijgen de stakers die bij die vakbond zijn aangesloten vaak een vergoeding uit de stakingskas van de vakbond.

Of werknemers die niet staken, maar ook niet aan het werk kunnen omdat hun collega’s staken – bijvoorbeeld omdat de toegang tot de werkplek door de stakers is geblokkeerd – recht hebben op loon ligt gecompliceerder. Het hangt af van de omstandigheden. Als de staking het gevolg is van nalatigheid van de werkgever, dan hebben deze werkwilligen wel recht op loon. Als ze zelf ook belang hebben bij de staking, bijvoorbeeld omdat wordt gestaakt voor een hoger loon, is dat vaak niet het geval.