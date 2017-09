De werkgever is verantwoordelijk voor het op peil houden van de vereiste vaardigheden en bijbehorende certificaten van zijn personeel. In de wet staat dat op de werkgever een scholingsplicht rust die inhoudt dat hij werknemers in staat moet stellen om de scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Hij moet de werknemer aanbieden om zijn certificaat tijdens werktijd te verlengen en de kosten daarvan te dragen.

Dat geldt ook voor het halen – of verlengen – van een lascertificaat waar geen scholing aan vooraf gaat. De kantonrechter in Roermond oordeelde onlangs dat ook dit onder de scholingsplicht van een werkgever valt. Een ontbindingsverzoek - dat de werkgever had ingediend omdat de werknemer zijn werkzaamheden zonder certificaat niet kon uitvoeren - werd geweigerd omdat de werkgever zijn plicht bij het verlengen van het certificaat niet had genomen.