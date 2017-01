Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

African Clean Energy maakt kans op 1 miljoen dollar

40 min geleden

African Clean Energy is uitgeroepen tot meest impactvolle sociale onderneming van Nederland. Het bedrijf dat rookvrije en milieuvriendelijke kooktoestellen produceert voor gezinnen in ontwikkelingslanden heeft de Nederlandse editie van Chivas The Venture gewonnen.