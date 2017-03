Kinderkleding van overhemden

Het kledingmerk van de Amsterdamse onderneemsters, beiden moeder van drie kinderen, bestaat uit basic kledingstukken. „Wij geloven niet in collecties”, aldus Ariëns. „Door doorlopend nieuwe collecties te lanceren laten veel grote kledingmerken consumenten geloven dat ze continu nieuwe spullen nodig hebben. Wij maken essentials, kwalitatieve tijdloze kledingstukken die goed te combineren zijn en lang meegaan.”

De overhemden krijgt Little Boomerang op verschillende manieren aangeleverd. „Ze worden voor ons gesorteerd uit de kledingcontainers op straat en we zijn een pilot gestart met een mannenkledingmerk waarbij we afgekeurde overhemden gebruiken”, vertelt Weidema. Ook particulieren kloppen regelmatig bij de dames aan met overhemden. „We maken op verzoek ook kleding voor kinderen gemaakt van de overhemden van hun vader, opa of oom.”

De kleding van het merk wordt gemaakt door vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ariëns: „Veel van hen hebben het gevoel dat ze niet zo veel kunnen, terwijl ze echt waanzinnig creatief zijn. We merken dat hun zelfvertrouwen en eigenwaarde groeien.”

Het sociale aspect van hun onderneming is niet iets waar de consument op afkomt. Weidema: „Klanten komen af op ons product, en zo hoort het ook. Het zou normaal moeten zijn dat een kledingstuk duurzaam en sociaal geproduceerd is.”