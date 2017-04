Transparantie als visitekaartje

Het kantoor van directeur Gerben Bouwmeester - met een tweedehands, maar stijlvol interieur - biedt uitzicht op het platte dak. Begroeid met sedem, een mos dat dient als isolatielaag. Volgens Maurice Beijk, specialist duurzaam bouwen, werden de tukkers nog net niet voor gek verklaard toen ze indertijd zeiden dat ze een geheel CO2-neutraal bedrijfsgebouw wilden: ,,Met het oog op onze afdeling productie leek dat onhaalbaar, maar het is toch gelukt.”

Koningin Máxima opende in 2014 het pand, dat voor 60% is opgetrokken uit gerecyclede materialen. Recent werd Unipro door de provincie Overijssel uitgeroepen tot zogeheten waardemaker. Het gaat andere bedrijven, overheid en onderwijs leren hoe ze groen kunnen opereren. Dat de concurrent daardoor een blik in de keuken krijgt vinden ze geen probleem. ,,Alleen red je het niet. Bij duurzaam ondernemen moet je samenwerken.”

Unipro ontwikkelde al oplosvrije lijmen toen dit nog niet verplicht was. Naast groen wil Unipro sociaal zijn. Bouwmeester: ,,Als ons personeel of hun thuisfront kampt met langdurige ziekte denken we met ze mee over flexibele werktijden. Wie wat later arriveert, werkt thuis gewoon wat langer door. Op basis van vertrouwen. Wij durven te investeren in een langdurige relatie met onze mensen: zij vormen ons kapitaal.”

De nieuwbouw ademt alles waar Unipro voor staat. ,,Alles is transparant en iedereen kijkt bij elkaar naar binnen. De manier waarop dit gebouw is opgezet staat symbool voor de bedrijfsvoering.”