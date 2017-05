Schrijven op papier van steen

Haar startup On the Rocks verkoopt notitieboeken van steenpapier. Voor traditioneel papier van hout moeten bomen worden gekapt, het steenpapier wordt gemaakt van steenafval uit mijnen dat wordt vergruisd en gemengd met een niet-giftige, recyclebare kunststof. „Hierbij wordt geen water gebruikt”, vertelt Van Eijsden. „In tegenstelling tot de twintig ton water die nodig is voor de productie van één ton houtpapier. Ook kost het productieproces minder energie en ontstaat er geen afval.”

Ze wijst erop dat steenpapier niet alleen duurzamer is dan het traditionele alternatief, maar ook echt fijn materiaal is. „Het voelt heel zacht aan en schrijft ontzettend lekker.”

On the Rocks – dat 5% van de winst doneert aan herbebossingsprojecten in Zuid-Afrika - wil een breed publiek aanspreken. De notitieboekjes hebben daarom een stijlvolle look meegekregen. „Voor mij persoonlijk is duurzaamheid superrelevant maar voor veel consumenten nog niet”, weet Van Eijsden. „Ik hoop dat mensen onze producten vooral kopen omdat ze de Rockbooks mooi vinden. Ik geloof dat de verantwoordelijkheid voor een meer duurzame wereld in eerste plaats bij producenten ligt en niet bij consumenten.”

Uiteindelijk hoopt de onderneemster ook andere producten aan de collectie toe te voegen. „Het lijkt me geweldig om iets met andere nieuwe duurzame materialen te doen.” Vooralsnog ligt de focus op steenpapier. „Alleen door op grote schaal te produceren kunnen we echt impact maken.”