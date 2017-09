’Succes moet je samen delen’

Pas drie jaar geleden besloot Weijland zich voltijds met het bedrijf bezig te gaan houden. „We gebruiken verschillende soorten oud hout vandaar de naam Vansloophout.com.”

Die bedrijfsnaam is niet meer dekkend. „We kunnen oude planken zo opschuren dat ze er weer als nieuw uitzien, maar oude spijkergaten en scheuren blijf je zien. Niet iedereen vindt dat mooi. We maken daarom ook gebruik van duurzaam nieuw gekapt hout.”

Weijland geeft toe zijn bedrijf niet te zijn gestart met het oog op duurzaamheid, maar simpelweg omdat er vraag was naar producten van sloophout. De afgelopen jaren is hij zich er wel volop mee bezig gaan houden. Zo gebruikt het bedrijf ledverlichting en groene stroom.

De jonge ondernemer biedt ook jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans in zijn bedrijf. „Niet iedereen heeft het geluk om in een stabiel gezin op te groeien en volop kansen te krijgen. Als jezelf met je kont in de boter bent gevallen bent, mag je best een stapje extra doen voor mensen die het minder hebben getroffen.”

Zo hielp hij een jongen in een lastige thuissituatie niet alleen aan een baan, maar regelde hij ook woonruimte. „Inmiddels werkt hij niet meer bij ons, maar heeft een andere baan en onlangs stuurde hij een berichtje dat hij zijn rijbewijs heeft gehaald. Het geeft voldoening als je iemand hebt kunnen helpen zijn leven op de rails te krijgen. Daar kan geen euro tegenop.”

Op dit moment werkt er één Wajonger bij Vansloophout.com. Nieuwe krachten met een arbeidsachterstand zijn welkom „We hebben lekker veel werk en zo kunnen we iets terug doen op een sociale manier.”