Het ondernemersstel financierde hun horecadroom zonder dat er een bank aan te pas kwam. Ze maakten een crowdfundingwebsite en vonden veertig personen en bedrijven die minimaal 1000 euro wilden investeren tegen vijf procent rendement. Veertig anderen investeerden 300 euro en kunnen in ruil daarvoor drie jaar lang voor 105 euro per jaar ‘gratis’ eten en drinken. Een nabij gelegen bedrijf investeerde zoveel dat het project in één klap financieel haalbaar bleek

De Haarlemmers kregen daarnaast veel praktische steun van ondernemers. Zo schonk de Haarlemse wijnbar Viqh zijn oude tafels en stoelen. Het Amsterdamse Kitchen, onderdeel van Student Hotel, had keukenwerkbanken en zitkussens over die ze mochten hebben. Janssen en Van Baaren noemen het zelf circulair ondernemen waarbij het afval van de één, de grondstof is voor de ander.

De financiële achtergrond van Van Baaren die tevens werkt als freelance controller en finance manager kwam daarbij goed van pas. ,,Onze goede contacten met lokale ondernemers hielpen ook mee”, aldus de ondernemer. Merel die voorheen werkte in de reclamewereld, wist op haar beurt hoe ze voor gasten kon zorgen. ,,Dat heeft vooral te maken met een goed programma. Er is voor ieder wat wils. Kinderen worden hier voorgelezen en kunnen straks spelen in de natuurspeeltuin. En in de avonduren treden leuke lokale bandjes op.”

Natuurlijk is een mooi menu en een goede chef-kok tevens van belang. Op de kaart staat vooral biologische voeding afkomstig van lokale telers. Zo werkt het Veerkwartier samen met tuinderij De Waardering. ,,Die teelt voor ons kruiden en bloemen in ruil voor onze koffieprut om slakken tegen te gaan.” Het Veerkwartier is om in Amsterdamse termen te blijven een soort kruising tussen restaurant de Kas en café-restaurant Pllek.

Het is een droom die uitkomt voor het stel. Ze mogen de horecagelegenheid aan de rand van een bedrijventerrein drie jaar exploiteren. ,,Een tijdelijke vergunning biedt voordelen”, ontdekte Merel Janssen al snel. ,,Met zeecontainers permanent bouwen is in ons land bijvoorbeeld aan strikte regelgeving gebonden. Terwijl wij van twee van die joekels een waanzinnige bar konden bouwen.”

Wat onze plannen zijn over drie jaar? Merel: ,,We hopen dat we hier kunnen blijven zitten. Ook als het recreatieschap en de gemeente de grootschalige ontwikkeling voor dit gebied uitvoert.” Zo niet? ,,Dan beginnen we een nieuw vergelijkbaar horeca-avontuur elders in de stad. Want dit smaakt naar meer.”