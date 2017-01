De mannen gingen op onderzoek uit naar de mogelijkheden van 3D-scannen. In eerste instantie nog naast andere werkzaamheden maar in 2015 richten ze hun bedrijf op: 3Daboutme. De startup ontwikkelde een app waarmee je door het maken van slechts drie foto’s een 3D-model van je voet kan maken, waar je vervolgens veel gerichter online schoenen mee kunt kopen. „Door het gebruik van onze app weet je zeker dat de schoenen die je besteld passen”, vertelt Muller enthousiast.

Hoewel ze de ambitie hebben om uiteindelijk het gehele lichaam van gebruikers ’digitaal op te slaan’, besloten de ondernemers om zich eerst uitsluitend op de voet te richten. „We hebben ook het gebruik van full bodyscan-technieken onderzocht maar op dit moment is dat alleen nog mogelijk met hele dure apparaten. We zouden dan speciale scanwinkeltjes moeten openen waar mensen een 3D-scan van hun lichaam kunnen maken. Dat vonden wij niet haalbaar in deze fase van onze onderneming.”

De voetscan-techniek waar het bedrijf nu mee van start is gegaan, vergt van gebruikers niet meer dan een (telefoon met) camera en een A4-tje waar ze hun voet op plaatsen om vervolgens van beide zijden en de bovenkant van het lichaamsdeel een foto te maken. Het driedimensionale model van de voet dat hierna in de app wordt opgeslagen, wordt bij een online zoektocht naar nieuwe schoenen gekoppeld aan de binnenkant van de beoogde exemplaren.

Dat levert soms opvallende uitkomsten op. „Mensen met schoenmaat 42 blijken opeens maat 41 of maat 43 nodig te hebben, afhankelijk van het merk en het model. Dat is iets waar je normaliter bij online winkelen moeilijk rekening mee kunt houden”, aldus Muller. „En het is ook de reden waarom veel mensen terughoudend zijn met het aanschaffen van schoenen online of meteen maar drie maten tegelijk bestellen waardoor het aantal retourzendingen van de meeste webshops webshops erg hoog is.”

Veel webwinkels hebben dan ook al interesse getoond om de techniek van 3Daboutme te implementeren op hun website. Wanneer platforms met de startup in zee gaan worden de schoenen die eventueel nog niet in de uitgebreide database van het bedrijf staan, gescand om de binnenkant van de schoen op te meten. „Die koppeling van 3D-gegevens met echte 3D-producten maakt onze service uniek”, zegt Muller. „Wij zijn het algoritme dat zegt of een schoen wel of niet past.”

Er zijn inmiddels drie Nederlandse online platforms aangesloten bij de onderneming en in maart wordt dit aantal uitgebreid met enkele internationale klanten. De potentie van hun service is groot, geloven de oprichters. „Uiteindelijk willen we dit domein claimen. Als je tegenwoordig niet met een betaalservice als iDeal of Paypal kunt betalen online, gaan veel gebruikers naar een andere webshop. Dat willen wij ook bereiken: dat het in de toekomst niet meer dan normaal is dat je online winkelt met je eigen lichaam als leiddraad.”