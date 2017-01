Fraudeurs geen kans

„Als een idee langer dan twee weken in mijn hoofd zit, ga ik er wat mee doen”, vertelt Masselink, die op het idee voor de webshop kwam toen hij zelf op de snelweg zat om zijn Marktplaatsbuit op te halen. Masselink is bepaald geen beginner in de ondernemerswereld. In 2009 startte hij het platform ontwerpenvoorgeld.nl (inmiddels beter bekend als Crowdsite.nl) voor ontwerpwedstrijden. Inmiddels is het platform actief in acht landen.

Een groot deel van de tools en kennis voor het opzetten van een online marktplaats had Masselink dus al in huis, wat het opzetten van Saly Shop aanzienlijk makkelijker maakt. Verkopers van tweedehands spullen sturen hun waar op naar het kantoor in Oldenzaal, waar een tweekoppig team klaarzit om te testen of alles werkt. De verkoopadvertentie wordt met een testrapport en het filmpje van de test gepubliceerd op de site. Wordt het item verkocht, draagt de verkoper 10% van de verkoopprijs (minimaal 15 en maximaal 60 euro) af aan Saly Shop en heeft geen omkijken meer naar de transactie: de koper betaalt via Saly.shop en krijgt na ontvangst twee weken bedenktijd. Beide partijen kunnen direct communiceren over de prijs.

Het managen van een magazijn en distributie van de spullen is wél nieuw, momenteel staat het kantoor nog vol met spullen en dozen en is er een filmstudio gebouwd voor de testfilmpjes. Ook is Masselink bezig met een waarborgkeurmerk. De financiering van het bedrijf komt uit eigen middelen. „Mijn visie is: zorg wanneer mogelijk eerst zélf dat je product staat, voordat je je tot investeerders wendt”, zegt de nuchtere Twentenaar.

Op Marktplaats komen dagelijks zo'n 10.000 producten langs die voor ons interessant zouden kunnen zijn. Binnen nu en drie jaar hoopt Saly Shop 100 advertenties per dag te kunnen publiceren. Masselink ziet Saly.shop niet als concurrent voor Marktplaats, maar juist als aanvulling: „Het platform kan meeliften door Saly-advertenties te tonen.”

„Natuurlijk zitten er ook risico's aan dit verhaal. Je moet fysieke producten verzenden en dat gaat niet altijd vlekkeloos. Maar we hebben er alles aan gedaan om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nu nog zorgen dat mensen ook echt spullen gaan opsturen. Een nieuwe manier van werken is altijd even wennen, maar we hebben alle vertrouwen.”