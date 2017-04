Kunsthub voor iedereen

„Het idee is geboren uit frustratie”, vertelt de verzamelaar die als twintiger zijn eerste kunstwerk kocht in China. „Kunst is mooi, maar wordt in galeries vaak verkocht door snobs die niet voor iedereen evenveel moeite doen om een werk uit te leggen. Hoe snobistischer, hoe hoger de prijzen. Heel hautain, terwijl een galerie gewoon een winkel is met pinautomaat.”

Niet dat die pinautomaat bij de kunsthub - het is geen galerie - ontbreekt, maar Sand wil de zaak een publieke functie geven, net als musea. Iedereen kan zeven dagen per week tot zeven uur ’s avonds binnenlopen. Aanbellen hoeft niet.

Binnen zien we een muur van rood fluweel en over drie verdiepingen foto’s van sexy vrouwen, uitrekkende sculpturen en schilderijen van Mao en Trump, opgesierd met Swarovski-kristallen. De tentoonstelling heet The Devil Inside Me en gaat over verleiding. Elk halfjaar verandert het thema en het interieur. De bar is er altijd. „Als je niet koopt, kun je gewoon een biertje komen drinken”, aldus Sand die zowel beginnende kunstkopers als zeventigjarige verzamelaars ziet binnenwandelen.

Niet iedere buur in het kunstkwartier is even enthousiast. „Sommigen vinden het leuk dat we veel publiek trekken, maar tijdens de opening zei iemand: Als je geen pak draagt, verkoop je geen echte kunst.” Dat ziet Sand, met zijn jeans en sneakers, anders.

Kunstwerken van The Public House of Art worden door curators verzameld en door gevestigde kunstenaars en nieuwe talenten speciaal voor het thema gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in vier formaten met elk een eigen prijs. „Elk werk komt in maximaal dertig stuks, in totaal, niet per formaat”, benadrukt de ondernemer die ervan overtuigd is dat de werken goede beleggingsobjecten zijn.

De prijzen variërend van €100 tot €4000 zijn mogelijk omdat kunstenaars niet het volle pond vragen „We betalen de kostprijs, rijk word je niet van ons”, erkent Sand.

„Mensen zijn bereid met ons te werken omdat we ze promoten op internationale kunstbeurzen. Waar de meeste galeries drie keer per jaar gaan, gaan wij drie keer per maand. We zijn net in Los Angeles, Miami en New York geweest. Ook waarderen kunstenaars onze branding op de site en deze coole plek, waar leuke, jonge mensen hun werken aanprijzen. Ze hebben niet per se een kunstopleiding genoten.”

Als het aan Sand ligt, groeit de zaak uit tot een platform met een ijzersterke online aanwezigheid, een miljardenbedrijf dat zich richt op kunstevenementen en shop-in-shops in warenhuizen in wereldsteden, te beginnen in Londen een Parijs. Een nieuwe stap daartoe is gezet „We hebben zojuist een deal gesloten met investeerders voor €1,5 miljoen. Veel kan ik er nog niet over kwijt, behalve dat we hiermee het meest waardevolle kunstplatform in de Benelux worden.”