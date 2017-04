Tinder van de huizenmarkt

Van Haandel en Zegger namen in 2005 samen een Nijmeegs makelaarskantoor over. Toen de crisis insloeg en de huizenmarkt instortte, gingen ze steeds innovatiever te werk. „We lanceerden bijvoorbeeld Thuisbezichtigen.nl, een platform waarop verkopers via een video hun huis aan potentiële kopers kunnen laten zien en hierdoor alleen écht geïnteresseerden over de vloer krijgen. Dat scheelt een hoop tijd”, vertelt Van Haandel.

Vanuit dat efficiëntie-idee ontstond ook Vodem. „We vonden het raar dat particulieren anno 2017 nog ruim duizend euro moeten betalen voor een plekje op Funda, terwijl je weet dat je huis toch wel verkocht wordt.”

Vodem focust op de ’gerichte koper’: minder inspanning voor hetzelfde aantal bezichtigingen. Het platform heeft kopers in plaats van huizen in de database. Wie zijn huis op de markt wil zetten geeft adres, prijs en soort woning op. Geïnteresseerden ontvangen een mail zodra er een huis in hun categorie wordt aangemeld. Bij een match kunnen partijen contact met elkaar opnemen.

De heren ontwikkelden het idee samen met Richard Dobbelmann, die eerder de software voor Thuisbezichtigen.nl had verzorgd. Ook bij Vodem is hij weer van de techniek, terwijl het makelaarsduo zich bezighoudt met de marketing.

Inmiddels zijn er ruim vijfduizend kopers en 139 huizen op het platform te vinden. Van Haandel: „We willen snel naar de tienduizend. Momenteel zijn we aan het groeien in Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.”

Veel makelaars zijn niet blij met het concept omdat ze bang zijn overbodig te worden. „Maar dat is een misvatting”, vertelt Zegger. „Het makelaarsvak zit in een transitie en in die nieuwe rol faciliteren wij. Het koppelen van koper en verkoper wordt gewoon anders, namelijk digitaal.”

Hoewel de makelaar de grootste criticus is, is het ook de partij die - naast advertenties - voor de inkomsten zorgt. Als er een match is, verschijnt er een knop waarmee makelaars kunnen worden ingeschakeld voor deskundige hulp. „En advies willen mensen nog steeds, dus deze manier werkt. Wij bieden makelaars alleenrecht binnen een bepaald gebied als ze zich aansluiten. En we zoeken nog partijen.”

Vodem is volgens de makelaars een interessante tool voor makelaarskantoren, die overigens pas kosten gaan maken als er een opdracht is binnengehaald. „Het scheelt tijd, het is gericht en leidt vaak tot een hogere koopsom.”

Binnen een jaar hopen de ondernemers landelijk bekend te zijn. „We zullen Funda nooit overtreffen en dat is ook niet het doel, we zien onszelf als aanvulling.”