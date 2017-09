Elk kind een eigen boek

„Bestaande gepersonaliseerde kinderboeken zijn erg eendimensionaal, meer dan een foto uploaden en een naam plakken is het niet”, aldus Strikwerda. „Wij kunnen feitelijk wel duizend persoonlijke kenmerken toevoegen, waaronder geboortejaar, woonplaats en de kleur van het haar en de ogen.”

Strikwerda heeft een verleden in de techwereld. In 2010 richtte hij via incubator Rocket Internet het kortingsplatform MyCityDeal NL mede op. Daarna ging hij bij betaalprovider Adyen als business developer aan de slag. Het opzetten van een eigen techplatform was een logische stap.

Het idee voor een interactief kinderboek ontstond toen Strikwerda vader werd van een zoon en hem elke avond voorlas. ,,Er worden per jaar 190.000 kinderen geboren in Nederland, als we 2% tot 3% een kraamcadeau kunnen geven, zijn we een heel eind. Bovendien zijn ze elk jaar jarig.”

De boekjes genaamd &Oskar beginnen en eindigen allemaal hetzelfde. Oskar komt een kindje tegen en gaat op reis om de letters van zijn of haar naam te verzamelen. Iedere letter staat voor een dier of object met een eigen verhaal, waardoor elk boek een unieke wending krijgt.

De gepersonaliseerde boeken kunnen alleen online besteld worden. Via een waardebon met code die op de website ingewisseld kan worden, wil Strikwerda de boeken ook naar fysieke winkels brengen.

Toen hij Oskar Collection medio 2016 registreerde, werkte hij nog voor Adyen. Sinds begin 2017 is hij volledig ondernemer en runt hij het bedrijf vanuit startupcomplex B. Amsterdam. ,,Gelukkig heb ik de luxe om alles zelf te financieren.”

Bij gebrek aan genoeg talent voor tekenen of schrijven haalde Strikwerda de juiste expertise binnen. Illustratrice Marie Bodié en tekstschrijver Constantijn van Nispen zijn aandeelhouder van Oskar Collection.

,,We kunnen altijd content blijven ontwikkelen en toevoegen, dat maakt het schaalbaar. Bovendien hoeft het niet bij kinderboeken te blijven en zijn de teksten eenvoudig te vertalen.” Voorlopig ligt de focus echter op &Oskar en op de Nederlandse markt.

Met vijfduizend verkochte exemplaren in een half jaar tijd spreekt Strikwerda van een goede start. Bovendien is hij benaderd door grote bedrijven die themaboekjes willen aanbieden aan klanten. „Ook past de techniek goed bij een partij als Cliniclowns, bijvoorbeeld om content te creëren voor patiëntjes om hun ziektes begrijpelijk te maken. Er worden allerlei lijntjes uitgegooid, maar we bekijken het stap voor stap.”