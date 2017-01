Verlies voor AEX loopt deels terug

Rond half twee stond de AEX 0,4% lager op 482,17 punten. De AMX daalde 0,5% naar 687,06 punten.

Elders in Europa werd het verlies eveneens minder. Frankfurt en Parijs gaven 0,2% respectievelijk 0,5% prijs.

De Britse premier Theresa May liet tijdens haar speech doorschemeren een voorstander te zijn van een gefaseerde implementatie van het Britse vertrek uit de Europese Unie en de Brexit-deal voor te gaan leggen aan het Britse parlement. Het Britse pond won in reactie op de milde toon van May flink op tegenover de dollar.

De indexfutures wezen op een licht lagere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Maandag waren deze dicht wegens de viering van Martin Luther Kingdag. De Amerikaanse bank Morgan Stanley presenteerde voorbeurs puike resultaten met de grootste toename van de winst sinds de financiële crisis.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, is het deze week vooral afwachten hoe het cijferseizoen gaat verlopen met morgen de aftrap op het Damrak met de resultaten van chipmachinefabrikant ASML. Bonsee verwacht niet dat de inhuldiging van Trump eind deze week veel invloed zal hebben op het sentiment. Ook het rentebesluit van de Europese centrale Bank (ECB) komende donderdag zal naar verwachting weinig om het lijf hebben, stelt Bonsee.

De euro kreeg de wind aardig in de rug tegenover de dollar geholpen door het nieuws over een verdere stijging van het vertrouwen bij Duitse beleggers in januari en klom tot $1,07, een winst van 1%.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen moest hekkensluiter staalproducent ArcelorMittal 1,6% afstaan onder invloed van een negatief sectorrapport door de Franse bank Exane.

Aegon leverde 0,5% in, na door de Amerikaanse bank Citi van de kooplijst te zijn gehaald. Boskalis werd 1,1% minder waard. Maandag was de maritiem dienstverlener nog één van de weinige stijgers, op berichten over een aanstaande grote order.

Heineken verloor 1%, na een adviesverlaging door Credit Suisse van 'neutraal' naar 'underperform'. Het koersdoel ging omlaag van €81 naar €67.

Philips noteerde 0,5% lager. De consumentenbond start een zaak tegen een aantal bedrijven, waaronder Philips, vanwege prijsopdrijving van televisies en monitors.

SBM Offshore was met een plus van 0,9% in de voorhoede te vinden. Ahold Delhaize dat later deze week een handelsbericht over het vierde kwartaal naar buiten brengt, kreeg er 0,4% bij. ASML dat morgen de boeken open doet, kon 0,5% bijschrijven.

De financiële waarden fleurden op geholpen door de Amerikaanse bankenopsteker. ING dikte 0,2% aan, terwijl ABN Amo nog fractioneel lager noteerde.

Bij de middelgrote fondsen stonden OCI en Aperam met minnen van 2% respectievelijk 1,6% onderaan.

Air France KLM was met een plus van 1,5% een positieve uitschieter.

AScX-fonds TMG sprong4,3% vooruitvanwege de speculatie over een hoger bod na de onverwachte stap van tv-tycoon John de Molom een belang te nemen van 18,4% in het mediaconcern.

