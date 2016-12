premium

Kleine winsten op Wall Street

2 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten gesloten. De Dow-Jonesindex kwam aan het begin van de handelsdag nog even heel dicht in de buurt van de historische mijlpaal van 20.000 punten, maar de graadmeter zakte later weer wat in.