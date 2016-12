Wall Street doet stapje terug

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent in de min op 19.879 punten. Daarmee verdween voor de leidende index de historische mijlpaal van 20.000 punten voor nu enigszins uit beeld. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent naar 2254 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt tot 5447 punten.

Boeing behoorde tot de opvallende verliezers met een min van 0,7 procent. Delta Air Lines (min 1,7 procent) heeft een bestelling van achttien 787 Dreamliners bij de vliegtuigbouwer geschrapt. De order voor de vliegtuigen van 4 miljard dollar per stuk was een erfenis van Northwest Airlines, waarmee Delta in 2008 fuseerde.

Qualcomm zag zijn beurswaarde 1,7 procent dalen. De chipmaker heeft in Zuid-Korea een forse boete gekregen voor misbruik van zijn machtspositie. Het bedrijf, dat vooral groot is geworden met de ontwikkeling van chips voor smartphones, moet een recordboete van omgerekend 853 miljoen dollar betalen.

Walt Disney verloor 0,8 procent ondanks dat het woensdag naar voren kwam als de grote uitblinker op de Amerikaanse bioscoopmarkt in 2016. De totale opbrengsten van filmkaartjes in de VS stegen dit jaar tot en met tweede kerstdag met 2 procent, naar 11,3 miljard dollar. Disney was daarbij goed voor 2,8 miljard dollar en zes van de tien best bezochte films. Nummer twee Warner moest het doen met 1,9 miljard dollar.

Het aantal in behandeling genomen huizenverkopen in de VS daalde in november met 2,5 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Economen voorspelden in doorsnee een toename met 0,5 procent. De voorlopige verkopen lagen vorige maand 1,4 procent hoger dan in november 2015.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 54,18 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent duurder bij 56,36 dollar per vat. De euro werd voor 1,0390 dollar verhandeld, tegen 1,0394 dollar bij het slot van de Europese beurzen.