'Wall Street wacht rustige sessie'

Qua bedrijfsfondsen weet onder meer Fortress Biotech de aandacht op zich gericht. Het bedrijf staat voor een flinke koerssprong nadat het een doorbraak meldde bij een medicijn tegen kanker. Branchegenoot Cempra staat juist voor een lagere opening. Toezichthouder FDA heeft een middel tegen longontsteking van het concern afgekeurd.

Chipmaker Nvidia verliest mogelijk voor de tweede dag op rij aan beurswaarde, nadat short-seller Citron Research een koersval voor het aandeel voorspelde. Ook voor Nvidia's rivaal AMD lijkt een rode beursdag in het verschiet te liggen.

CBS

Ook CBS weet de aandacht op zich gericht. De televisiezender heeft een claim van 750 miljoen dollar aan zijn broek hangen van de broer van het in 1996 vermoorde schoonheidskoninginnetje JonBenet Ramsey, die destijds zes jaar oud was. In een documentaire over de moord, die CBS uitzond, zou broer Burke als de dader van de moord naar voren komen. De broer spreekt van laster en stapte naar de rechter.

Verder bleek het handelstekort van de Verenigde Staten in november onverwachts te zijn gestegen. Daarbij groeiden de groothandelsvoorraden in de VS sterker dan gedacht. Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering viel afgelopen week als verwacht lager uit dan een week eerder.

De aandelenbeurzen in New York sloten woensdag eensgezind op verlies. De Dow-Jonesindex eindigde de midweekse sessie met een verlies van 0,6 procent op 19.833,68 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent bij 2249,92 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,9 procent kwijt tot 5438,55 punten. De graadmeters begonnen de sessie nog wel in de plus.