premium

Wall Street start slotsessie 2016 in de plus

1 uur geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn de laatste handelssessie van 2016 vrijdag in de plus geopend. Daarmee wordt een passend slot gegeven aan een uitgesproken positief beursjaar, waarin de beursgraadmeters stevige winsten boekten en uitkwamen op nieuwe recordniveaus.