Ford en GM geven gas op groen Wall Street

48 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag eensgezind in de plus gesloten. Automakers als Ford en General Motors behoorden tot de sterkste stijgers na beter dan verwachte verkopen in de VS in de laatste maand van 2016. Verder verwerkten beleggers de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed.