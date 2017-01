premium

Wall Street gesloten op herdenkingdag

41 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York blijven maandag gesloten in verband met de viering van Martin Luther King Day. De rest van de week wordt op Wall Street wel op normale tijden gehandeld. Beleggers zullen dan onder meer uitspraken van Donald Trump verwerken, die vrijdag wordt geïnaugureerd als president van de Verenigde Staten.