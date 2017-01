premium

Wall Street wacht op begin Trump-tijdperk

39 min geleden

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenmarkten verloren donderdag verder terrein. Met de inauguratie van Donald Trump als president van vrijdag in het verschiet waren beleggers over het algemeen niet in voor een gokje. Het is de vijfde handelsdag op rij dat de aandelenkoersen in New York dalen.