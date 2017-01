premium

'Druk dagje voor beleggers op Wall Street'

27 min geleden

NEW YORK (AFN) - Beleggers in New York wachten vrijdag een druk handelsdagje. Naast een grote stroom aan bedrijfsresultaten is ook de macro-economische agenda goed gevuld. Zo wordt onder meer een tegenvallend groeicijfer van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal verwerkt. Daarnaast zorgen cijfers over consumptie en duurzame goederen mogelijk voor reuring.