premium

Wall Street opent in de min

35 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verlies geopend. Op Wall Street overheerst de onzekerheid over het beleid van president Donald Trump, na het ontslag van de Amerikaanse justitieminister vanwege haar twijfels aan de wettelijke onderbouwing van het omstreden inreisverbod dat Trump afgelopen weekeinde uitvaardigde.