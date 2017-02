premium

Beperkte koersuitslagen op Wall Street

1 uur geleden

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York lieten donderdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers kregen wederom een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen, waaronder cijfers van Facebook. De zorgen over het beleid van president Donald Trump bleven boven de markt hangen.