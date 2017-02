premium

Lager begin beurshandel New York

48 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag iets lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers op Wall Street hebben weinig richtinggevend nieuws voorhanden. In de Verenigde Staten is de grootste drukte wat betreft bedrijven die hun resultaten presenteren inmiddels al geweest.