Hogere opening op Wall Street verwacht

GM maakte bekend dat in 2016 de hoogste omzet ooit werd behaald en de winst per aandeel naar een record is gestegen. Het grootste autoconcern van de Verenigde Staten presteerde beter dan analisten hadden gedacht en het aandeel gaat omhoog in de handel voorbeurs.

Mediaconcern 21st Century Fox wist met zijn kwartaalwinst de prognoses van analisten te overtreffen, maar de omzet stelde iets teleur. Michael Kors kwam met een winstwaarschuwing voor het lopende boekjaar, na zwakke cijfers over de afgelopen periode. Het aandeel staat een dieprode opening te wachten.

Kwartaalcijfers

Kledingketen Gap lijkt een positief begin te krijgen geholpen door meevallende kwartaalcijfers. Nabeurs maakt entertainmentconcern Walt Disney nog cijfers bekend. De grootste drukte rond het cijferseizoen op Wall Street is inmiddels voorbij.

Het Amerikaanse handelstekort is in december met ruim 3 procent gedaald tot 44,3 miljard dollar. De export ging met 2,7 procent omhoog en de import met 1,5 procent. Er komen ook nog cijfers over de openstaande vacatures in de VS en het consumentenkrediet naar buiten.

De beurzen op Wall Street sloten maandag met kleine minnen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 20.052,42 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2292,56 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent op 5663,55 punten.