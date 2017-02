premium

Kleine winsten op Wall Street

16 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York noteerden dinsdag in de middaghandel overwegend licht in de plus. Een groot deel van de aanvankelijke winst verdween in de eerste uren van de handelsdag, terwijl de olieprijs wegzakte. Beleggers verwerkten daarbij kwartaalcijfers van onder meer General Motors en zagen dat het handelstekort van de VS vorig jaar is gegroeid tot het hoogste niveau sinds 2012.