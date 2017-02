premium

Beleggers Wall Street verwerken cijferbrij

37 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen de midweekse handelssessie naar verwachting met kleine winsten aanvangen. Beleggers op Wall Street verwerken woensdag een grote stroom aan bedrijfscijfers. Zo worden onder meer de resultaten van entertainmentbedrijf Walt Disney, mediareus Time Warner en farmaceuten Gilead en Allergan gewogen. De macro-economische agenda is nagenoeg leeg.