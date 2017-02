'Licht hogere opening op Wall Street'

Restaurant Brands International, het moederconcern van Burger King en koffieketen Tim Hortons, bracht cijfers naar buiten. De winst ging vorig jaar flink omhoog op een iets hogere omzet.

Het in New York genoteerde Israëlische farmacieconcern Teva Pharmaceutical opende eveneens de boeken over het afgelopen kwartaal. De winst overtrof de verwachtingen van analisten en de prognoses voor dit jaar werden gehandhaafd door Teva.

AIG

Het cijferseizoen op Wall Street is vrijwel ten einde. Voor deze week staan nog resultaten op de agenda van onder meer verzekeraar AIG, aanbiedingensite Groupon, hotelketen Marriott, PepsiCo en tractorbouwer Deere.

Er was ook nog wat overnamenieuws. Farmaceut Allergan neemt voor bijna 2,5 miljard dollar Zeltiq Aesthetics over, dat behandelingen levert tegen overtollig lichaamsgewicht.

Muisstil

Aan het macro-economische front is het maandag muisstil. Later deze week komt nog informatie over de Amerikaanse inflatie, winkelverkopen en huizenmarkt. Verder zal Fed-voorzitter Janet Yellen verschijnen in het Congres voor hoorzittingen.

De graadmeters op Wall Street bereikten vrijdag nieuwe recordstanden na positief ontvangen opmerkingen van president Donald Trump over belastinghervormingen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent in de plus op 20.269,37 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent bij 2316,10 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent aan, tot 5734,13 punten.