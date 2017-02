'Wall Street wacht op Yellen'

Yellen verschijnt dinsdag en woensdag in het Congres voor hoorzittingen over het monetair beleid. Mogelijk kan uit haar woorden iets worden opgemaakt over het rentebeleid van de Federal Reserve.

GM staat op winst in de handel voor opening. Peugeot onderzoekt de mogelijke overname van Opel. De gesprekken over een overname van de Europese divisie van GM, waar ook het Britse Vauxhall bij hoort, zijn volgens Peugeot al in een vergevorderd stadium. Garanties over een deal kunnen echter nog niet worden gegeven.

T-Mobile US

Qua bedrijfsresultaten stonden voorbeurs cijfers op de rol van onder meer Molson Coors Brewing, Dr Pepper Snapple Group en T-Mobile US. Nabeurs geven verzekeraar AIG en horlogemaker Fossil Group inzage in de boeken.

De zorgverzekeraars Aetna en Humana lieten weten dat hun geplande fusie ter waarde van 37 miljard dollar wordt afgeblazen na weerstand van een federale rechter. Aetna betaalt nu 1 miljard dollar aan Humana ter compensatie voor het mislukken van de fusie.

Productenprijzen

Verder werd bekend dat de Amerikaanse producentenprijzen in januari met 0,6 procent zijn gestegen op maandbasis. Economen hadden op een toename met 0,3 procent gerekend.

De Amerikaanse beurzen bouwden maandag hun recordopmars verder uit. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 20.412,16 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2328,25 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens 0,5 procent omhoog, naar 5763,96 punten.