Toch weer records op Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 20.611,86 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,5 procent tot 2349,25 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij en steeg tot 5819,44 punten. Alle drie de graadmeters rijgen al meerdere dagen achter elkaar records aaneen.

Trump beloofde vorige week al binnen een paar weken met ,,fenomenale" belastingplannen voor bedrijven te komen, wat de beurshandel een impuls gaf. Hij zei nu dat hij die belofte in de nabije toekomst inlost.

Inflatie

Op macro-economisch vlak bleek dat de Amerikaanse inflatie flink oploopt. Ook de Amerikaanse winkelverkopen, de industrie in New York en de bedrijfsvoorraden zitten in de lift. De kans op een rentestap in maart wordt daardoor groter, maar een drukkend effect op de aandelenmarkten heeft dat vooralsnog niet.

Bij de bedrijven in de Dow-Jonesindex was Procter & Gamble de grootste winnaar met een winst van 3,7 procent. De maker van onder meer Pampers en schoonmaakmiddelen weet zich in het vizier van de activistische belegger Nelson Peltz, die het belang van zijn investeringsmaatschappij uitbouwde tot 3 miljard dollar.

Euro

Yahoo steeg 1,4 procent na berichten over dat een aangepaste overnamedeal met Verizon nabij is. Verizon onderhandelde 250 miljoen dollar van de aanvankelijk genoemde overnamesom van 4,8 miljard dollar af. Snack- en frisdrankmaker PepsiCo ging 0,2 procent omlaag, ondanks een hogere omzet en winst in het vierde kwartaal.

Aanbiedingenwebsite Groupon kreeg er ruim 23 procent bij. Het bedrijf lijkt de weg naar boven te hebben ingeslagen met zijn nieuwe strategie en versloeg de omzetverwachtingen van analisten. Fortress Investment Group, dat overgenomen wordt door het Japanse Softbank, steeg bijna 30 procent. Horlogemaker Fossil leverde bijna 15 procent in na een winstwaarschuwing.

De euro werd verhandeld voor 1,0602 dollar, tegen 1,0603 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 53,05 dollar per vat. Brent zakte 0,5 procent naar 55,71 dollar per vat.