Adempauze op Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex stonden omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 20.585 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2342 punten. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een min van 0,3 procent op 5804 punten.

Bankaandelen gingen voor het eerst in zes dagen over een breed front omlaag. Zo verloren Bank of America, Wells Fargo, Citigroup en JPMorgan Chase tot 1,2 procent. Onzekerheid over de plannen van president Donald Trump kreeg de overhand, nu details van het vorige week beloofde ,,fenomenale belastingplan" op zich laten wachten.

Kraft Heinz

Cisco Systems won bijna 3 procent. De producent van netwerkapparatuur heeft afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan waar analisten in doorsnee op rekenden. De verwachtingen van Cisco zijn wel nog tamelijk somber. De onderneming worstelt al enige tijd met de overstap van bedrijven naar diensten in de cloud in plaats van op eigen hardware.

Ook Kraft Heinz kon op aandacht van beleggers rekenen. De voedingsmiddelengigant heeft zijn winst in het laatste kwartaal van 2016 flink opgeschroefd. Kraft Heinz profiteerde daarbij van een uitgebreid kostenbesparingsprogramma. Beleggers waren evenwel niet enthousiast en zetten het aandeel 4,3 procent lager.

Euro

De cijfers van Wendy's konden evenmin bekoren. Het aandeel van de fastfoodketen verloor 3,6 procent.

De euro werd verhandeld voor 1,0660 dollar, tegen 1,0669 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 52,39 dollar per vat. Brent stond vlak op 55,76 dollar per vat.