Overwegend rode cijfers op Wall Street

42 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag een overwegend negatief beeld zien. Voedingsmiddelengigant Kraft Heinz wist de aandacht van beleggers op Wall Street te trekken na een toenaderingspoging tot de Brits-Nederlandse branchegenoot Unilever. Het aandeel ging daarop flink omhoog.