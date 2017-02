premium

Wall Street opent met winst

38 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag iets hoger geopend. Beleggers op Wall Street hebben een lang weekend achter de rug, want maandag bleef de Amerikaanse beurshandel vanwege de viering van President's Day gesloten. Verschillende bedrijven waaronder Home Depot en Wal-Mart openden voorbeurs de boeken.