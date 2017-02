'Vlakke opening Wall Street verwacht'

De Dow-Jonesindex bereikte woensdag nog een opmerkelijke mijlpaal. De graadmeter met dertig toonaangevende fondsen eindigde voor de negende handelsdag op rij op een recordslotstand. De laatste keer dat zoiets gebeurde was in 1987.

De Dow kreeg er 0,2 procent bij, op 20.775,60 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent naar 2362,82 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging eveneens 0,1 procent omlaag om te eindigen op 5860,63 punten.

Tesla

Tesla staat voor een hogere opening. De producent van elektrische auto's meldde woensdag nabeurs dat het afgelopen kwartaal in de rode cijfers is beland, maar dat de omzet flink is gestegen dankzij een sterk toegenomen verkoop.

Olieconcern ExxonMobil liet weten dat het zijn geschatte voorraden sterk neerwaarts heeft bijgesteld. Het gaat om een verlaging met 3,3 miljard dollar vaten uit teerzandvelden. Die vaten zijn vanwege de lage prijzen nu niet rendabel meer geworden om de komende jaren te produceren en daarom is Exxon genoodzaakt ze uit de reserves te halen. Het is de grootste verlaging van de reserves sinds 1999.

HP Inc

L Brands, het moederconcern van lingerieketen Victoria's Secret, gaat waarschijnlijk hard omlaag na een waarschuwing voor de resultaten in 2017. L Brands heeft te kampen met een gedaalde verkoop bij Victoria's Secret.

Warenhuisketen Kohl's opende eveneens de boeken. De resultaten waren beter dan verwacht en het aandeel lijkt bij opening een koerssprongetje te maken. Ook HP Inc publiceerde cijfers. De onderneming, ontstaan uit de opdeling van computer- en printermaker Hewlett-Packard, wist de winstgevendheid op te schroeven dankzij een sterke vraag naar laptops.

Op macro-economisch gebied zijn er cijfers over onder meer de Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Daarnaast worden gegevens gemeld over de olievoorraden in de VS.