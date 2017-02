premium

Banken onder druk op lager Wall Street



NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York koersten vrijdag halverwege de handel in de min. De lange reeks recordslotstanden van de laatste tijd lijkt daarmee ten einde te komen. De Dow-Jonesindex sloot een dag eerder voor de tiende handelsdag op rij op een recordniveau. Net als eerder op de dag in Europa gingen ook in de VS financiële aandelen onderuit.