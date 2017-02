premium

Wall Street zet recordreeks toch voort

48 min geleden

NEW YORK (AFN) - De zeldzame recordreeks op de aandelenbeurzen in New York heeft vrijdag een onverwacht vervolg gekregen. Na de hele dag in het rood gestaan te hebben sloot de Dow-Jonesindex uiteindelijk met dank aan de retailsector op de valreep toch voor de elfde handelsdag op rij met een record.