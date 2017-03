Blik Wall Street gericht op Fed

De Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken, neemt op 15 maart een besluit over de rente. Toonaangevende Fed-bestuurders zeiden deze week dat het herstel van de economie stevig genoeg is om een renteverhoging serieus te overwegen. Mogelijk geven nieuwe cijfers over de dienstensector, die kort na opening van de beurs worden gepresenteerd, nog meer gewicht aan die verwachting.

Bij de bedrijven zal Snap na zijn glansrijke beursdebuut opnieuw in de belangstelling staan. Het aandeel van het bedrijf achter de foto- en berichtenchatapp Snapchat sloot donderdag op 24,48 dollar, 44 procent boven de introductieprijs van 17 dollar. De vraag is of Snap het positieve gevoel een vervolg kan geven.

Dow Jones

Machinebouwer Caterpillar ging in de voorbeurshandel verder omlaag na de flinke opdoffer op donderdag. Rechercheurs van onder meer de belastingdienst vielen toen bij kantoren van het concern binnen.

Vuurwapenfabrikant American Outdoor Brands weet zich in het vizier van beleggers na presentatie van teleurstellende winstverwachtingen voor het lopende kwartaal. Het aandeel van de maker van onder meer Smith & Wesson-pistolen stond voorbeurs onder druk.

De beursgraadmeters bleven donderdag stoïcijns onder de jubelstemming bij beursdebutant Snap. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 21.002,97 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,6 procent op 2381,92 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,7 procent op 5861,22 punten. Een dag eerder werden bij alle drie de graadmeters nog records genoteerd.