Wall Street staat licht in de min

47 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag in de middaghandel licht in het rood. Op een dag met weinig richtinggevend nieuws zette president Donald Trump de koersen van farmaciebedrijven onder druk, door een tweet waarin hij fors lagere medicijnprijzen beloofde.