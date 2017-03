Beleggers New York verwerken banenrapport

De Amerikaanse overheid meldde dat de werkgelegenheid (exclusief de landbouw) in februari met 235.000 banen is toegenomen, tegen een herziene 238.000 een maand eerder. Economen rekenden gemiddeld op 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid daalde naar 4,7 procent.

Het is een van de laatste belangrijke macro-economische publicaties voor het rentebesluit van de Fed volgende week woensdag. De verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank dan voor het eerst sinds december de rente gaat opvoeren.

Rente

Net als in Europa lijkt voor bankaandelen in de Verenigde Staten een positieve beursdag in het verschiet te liggen. Financiële fondsen profiteren over het algemeen van het vooruitzicht van een oplopende rente.

Verfmaker PPG Industries, die zijn pijlen heeft gericht op de Nederlandse branchegenoot AkzoNobel, weet andermaal de aandacht op zich gericht. Het concern lijkt zich nog niet te hebben neergelegd bij het eerdere ,,nee" van AkzoNobel en beraadt zich volgens bronnen op een nieuw bod.

Akkoord

Verder staat uitbater van casino's MGM in de belangstelling. Het bedrijf zou volgens The Wall Street Journal dicht bij een akkoord zijn over het uitkopen van zijn partners Viacom en Lions Gate Entertainment, waarmee het de volledige zeggenschap zou krijgen over betaal tv-kanaal Epix.

Maker van netwerkapparatuur Finisar lijkt te moeten bloeden voor tegenvallende resultaten in het afgelopen kwartaal.

De aandelenbeurzen in New York lieten donderdag zeer bescheiden koersuitslagen zien. De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot vrijwel vlak op 20.858,19 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,1 procent tot 2364,87 punten en de technologiebeurs Nasdaq was nagenoeg onveranderd op 5838,81 punten.