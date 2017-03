Wall Street staat voor lagere opening

Alom wordt verwacht dat de Fed woensdag zal besluiten de rente verder te verhogen. De volgende grote vraag die rest is of de Fed bij de verdere normalisering van het rentebeleid versnellingen zal doorvoeren. Hierbij wordt het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump scherp in het oog gehouden.

In de voorbeurshandel leverde Valeant ruim 10 procent aan waarde in. Het in Amsterdam genoteerde Pershing, van miljardair Bill Ackman, zou volgens kenners een verlies van minstens 2,8 miljard dollar hebben geïncasseerd op de verkoop van ruim 18 miljoen aandelen. Ackmann en vicevoorzitter Steve Fraidin blijven tot de aankomende aandeelhoudersvergadering van Valeant in het bestuur van dat bedrijf maar stellen zich daarna niet meer beschikbaar.

Luchtvaartfondsen

Verder zal er bovengemiddeld aandacht zijn voor luchtvaartfondsen zoals Delta Air Lines, American Airlines Group en United Airlines. Een grote sneeuwstorm teistert de oostkust van de Verenigde Staten. Meer dan vijfduizend vluchten zijn reeds geannuleerd.

Ook Yahoo staat in de belangstelling. Het internetbedrijf dat wordt overgenomen door Verizon maakte details bekend van de vertrekpremie van topvrouw Marissa Mayer. Ze weet zich verzekerd van een vertrekbonus van 23 miljoen dollar.

De aandelenbeurzen in New York lieten maandag geen grote koersbewegingen zien. De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot een min van 0,2 procent op 20.881,48 punten. De brede S&P 500 klom een fractie tot 2373,47 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq eindigde 0,2 procent hoger op 5875,79 punten.