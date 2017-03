premium

Wall Street licht in de min

21 min geleden

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York noteerden donderdag halverwege de sessie kleine verliezen. Beleggers namen een adempauze na de stevige winst die woensdag ontstond dankzij het rentebesluit van de Fed. Meevallende kwartaalcijfers van Oracle vielen wel in goede aarde en ook GoPro was een opvallende winnaar.