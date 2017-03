De Dow-Jonesindex, waarin de dertig belangrijkste Amerikaanse beursfondsen zijn opgenomen, stond in de middaghandel 0,1 procent hoger op 20.935 punten. De bredere S&P 500 daarentegen daalde 0,1 procent tot 2375 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent omhoog tot 5904 punten.

Machinebouwer Caterpillar was veruit de sterkste stijger in de Dow met een winst van 2,5 procent. De fabrikant van zware machines voor de industrie, land- en mijnbouw heeft de verkopen in februari zien aantrekken ten opzichte van de voorgaande maanden

Apple

Elektronicagigant Apple, sportkledingmaker Nike en entertainmentconcern Walt Disney waren eveneens in trek en kregen er tot 1 procent bij. Onderaan bij de hoofdfondsen waren creditcardmaatschappij Visa en doe- het-zelfketen Home Depot te vinden met verliezen tot 1 procent.

Bij de kleinere fondsen stond de verkoper van natuurlijke voeding Sprouts Farmers Market in de schijnwerpers. Naar verluidt praat het bedrijf met winkelketen Albertsons over een fusie. Aanvankelijk reageerden beleggers opgetogen op dat gerucht, maar in de loop van de dag sloeg de twijfel toe. Het aandeel stond in de middaghandel op een verlies van 1,2 procent.

Biotechnologiebedrijf Array BioPharma zakte 4,8 procent, na tegenvallende testresultaten met een middel tegen een vorm van huidkanker. Array heeft nu zijn marktaanvraag voor dat middel bij toezichthouder FDA ingetrokken.