premium

Kleine openingswinsten op Wall Street

44 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten geopend. De agenda is vrijwel leeg en biedt tijdens de handelsdag alleen toespraken van verschillende bestuurders van de Federal Reserve. Daarbij zal vooral worden gelet op aanwijzingen voor de timing van de volgende renteverhoging in de VS.